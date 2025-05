Gabriel decide, como sempre fez, mas dessa vez contra o Flamengo

Mas na tarde de ontem no Mineirão, seu desejo era marcar o gol da vitória e vencer, e mostrar para todos que ele ainda estava ali.

Classificação e jogos Brasileirão

Me fez lembrar de uma situação idêntica que passei em 1984 quando fui para o São Paulo.

Não fui em definitivo, só por empréstimo, mas estava louco para jogar. Quando chegou a semana do confronto contra o Corinthians, o treinador Cilinho resolveu me colocar no banco, mesmo jogando bem.

Ninguém entendeu nada, mas assim foi. Fiquei no banco irritado, mas olhando com muita atenção para o jogo porque sabia que iria entrar em qualquer situação.

O jogo estava igual, com um empate por 0 a 0, e a torcida do São Paulo fez como a do Cruzeiro no Mineirão.

A torcida cruzeirense gritou "Gabriel", mas em 1984, no Morumbi, a torcida são-paulina gritou "Casão".