Yuri vira goleador corintiano do século, mas maior média é de gringo; veja

Os três gols em Corinthians 4 x 2 Inter deram a Yuri Alberto um novo recorde: ele tornou-se o artilheiro do alvinegro desde o início do século. A maior média de gols, no entanto, ainda não pertence ao atacante quando são listados os dez maiores goleadores.

Yuri alcançou 68 gols marcados em 178 jogos pelo clube paulista e ultrapassou o colega Ángel Romero, que já balançou as redes 67 vezes em 352 confrontos pela equipe.

Jô, outro ídolo da história recente do Corinthians, completa o top 3. Acumulando três passagens pelo time, o atacante soma 65 gols em 284 duelos.