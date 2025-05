Briga pelo título nas Ligas da Europa fica acirrada no fim; veja cenários

Este foi o segundo título inglês do Liverpool no século. Nos dois, a equipe contou com a presença do goleiro da seleção brasileira Alisson, destaque do elenco nas conquistas.

Classificação e jogos Italiano

Campeonato Espanhol

Real Madrid e Barcelona disputam título do Campeonato Espanhol Imagem: REUTERS/Marcelo Del Pozo

No caso do Campeonato Espanhol, a briga é entre os principais clubes: Barcelona e Real Madrid. Restando apenas quatro partidas, o Barça é líder com 79 pontos, seguido pelo rival com 74.

O galático Real Madrid torce pelo tropeço do Barcelona, que ainda disputa a Champions League. A equipe merengue, que conta com Vinícius Junior, Rodrygo, Bellingham e Mbappé como nomes de destaque, precisa vencer seus jogos restantes e manter sequência de quatro vitórias seguidas para buscar o título.

O clube da Catalunha conta com dois dos principais destaques mundiais atualmente. Apesar de Lewandowski ser o artilheiro de La Liga, até a 34ª rodada, Raphinha e Lamine Yamal recebem os holofotes pelo ótimo futebol jogado no Barcelona. A equipe soma 91 gols na competição e apenas 33 sofridos, com quatro partidas restantes.