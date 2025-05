Georges St-Pierre critica ideia de "passar a tocha" e defende aposentadoria consciente

Saúde mental

Durante a conversa, o ex-campeão relatou o impacto emocional que a aposentadoria provoca, especialmente no que diz respeito ao ego e à identidade do atleta. Segundo ele, ao encerrar a carreira, é fundamental aprender a se desapegar do orgulho e da busca incessante por legado - características que impulsionam a performance no auge, mas que podem se tornar armadilhas perigosas no pós-carreira.

A decisão de se afastar definitivamente do esporte veio após o diagnóstico de colite ulcerativa, condição que exigiu tratamento intensivo e o fez repensar sua relação com a competição. Além de preservar o título por respeito aos demais competidores, ele também buscou conservar uma mentalidade saudável, evitando que o desgaste psicológico comprometesse sua saúde física no longo prazo.

