Al Nassr estuda entrar na disputa com CBF e Al-Hilal por Ancelotti

Terceiro colocado na Liga Saudita e eliminado na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, o Al Nassr estuda demitir Stefano Pioli e o quanto antes definir o sucessor. Internamente, o nome de Carlo Ancelotti passou a ganhar a força.

Ancelotti tem a aprovação de Cristiano Ronaldo, com quem trabalhou em duas temporadas no Real Madrid, e também está na mira do arquirrival Al-Hilal, o que poderia implicar numa antecipação de eventuais negociações.

Apesar de ter contrato até junho de 2026, o italiano está perto do adeus no Real. Mais: continua como alvo prioritário da seleção brasileira, outro potencial motivo para o Al Nassr ter pressa para abrir conversas.