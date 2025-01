Grêmio inicia as atividades na pré-temporada sem Adriel e Vilasanti

O elenco gremista deu início à pré-temporada nesta quarta-feira submetendo o grupo a uma bateria de testes e avaliações médicas no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. As ausências no plantel ficaram por conta do volante Vilasanti e do goleiro Adriel.

O meio-campista está com conjuntivite e foi liberado pelo departamento médico. Ele será reavaliado nesta quinta-feira. Já o arqueiro alegou uma indisposição e também será monitorado.

Os dois atletas vivem situações distintas no grupo. O jogador paraguaio é considerado um dos pilares da equipe para a temporada. Emprestado ao Bahia, Adriel vai brigar por um espaço no time titular.