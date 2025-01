Corinthians, São Paulo, Vasco e Internacional estreiam na Copa São Paulo

O Internacional, cinco vezes campeão, encara o América-SE, às 15h. Sediado em Guarulhos no Grupo 29, o time gaúcho jogará as partidas da primeira fase no Estádio Antônio Soares de Oliveira. No mesmo horário, Vasco e XV de Piracicaba irão protagonizar um duelo de equipes tradicionais no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Os clubes alvinegros fazem parte do Grupo 32.

A noite será a vez da dupla majestosa. O São Paulo recebe o Serra Branca-PB, às 19h, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelo Grupo 11. O tricolor paulista já conquistou o título quatro vezes e mira o seu quinto título.

Um pouco mais tarde, o Corinthians encara o Porto Velho-RO, em partida válida pelo Grupo 27. A bola rola no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, às 21h30. O Corinthians é o maior campeão da história, com 11 títulos.

A primeira rodada da Copinha será disputada até domingo, quando também já se inicia a segunda rodada.

Confira os jogos do dia na Copinha:

Grupo 2 - Santa Fé do Sul