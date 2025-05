Brasil vence Peru e lidera fase final do Sul-Americano sub-17 feminino

Nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, o Brasil bateu o Peru por 4 a 0, pela segunda rodada da fase final do Sul-Americano sub-17 feminino. Os gols da Amarelinha foram marcados por Gabi Pusch, Gabi Rolnik, Martha de Azevedo e Maria.

Diante da vitória, o Brasil, que havia empatado a primeira rodada, chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança da fase final. A etapa conta com oito seleções e as quatro melhores qualificadas se classificam ao Mundial da categoria. O Peru, por sua vez, derrotado, ocupa a lantera, sem um ponto sequer.

Na terceira rodada da fase final do Sul-Americano sub-17 feminino, a Seleção Brasileira vai enfrentar o Equador, às 21h30 (de Brasília), do domingo (18). Já o Peru, no mesmo dia, mas Às 17h, pega o Paraguai.