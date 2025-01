Fluminense bate Inter de Limeira com pênaltis e falha bizarra na Copinha

O Fluminense assumiu a segunda colocação do grupo 10 da Copinha, com três pontos. A Inter de Limeira fechou a primeira rodada zerada e na terceira colocação.

Classificação e jogos Copa São Paulo

As equipes voltam a campo na próxima segunda-feira (6). O Fluminense encara o Coimbra, às 18h30 (de Brasília), e a Inter de Limeira enfrenta o Linense, às 16h15. Os dois jogos serão válidos pela 2ª rodada da Copinha e disputados no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

Como foi o jogo

O Fluminense saiu na frente logo aos cinco minutos. Kelwin aproveitou erro da zaga da Inter e foi derrubado na área. Na cobrança do pênalti, João Lourenço deslocou o goleiro Matheus Vieira e abriu o placar.

Tudo parecia controlado até erro bizarro do goleiro Kevyn. Aos 30 do primeiro tempo, Wendell, da Inter de Limeira, avançou pela direita e cruzou na área. O arqueiro do Fluminense tentou segurar a bola, mas acabou caindo com ela dentro do gol.