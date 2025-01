Copinha: Guarani vira sobre Atlético com passe mágico e gol no último lance

O Guarani chegou aos três pontos e assumiu a liderança do grupo. O Atlético-MG fechou a rodada zerado e aparece na última colocação.

Classificação e jogos Copa São Paulo

As duas equipes voltam a campo na próxima segunda-feira (6). O Atlético-MG encara o Nova Iguaçu, às 17h15 (de Brasília), e o Guarani enfrenta a Francana às 15h. As partidas são válidas pela 2ª rodada da Copinha e serão disputadas no estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca.

Como foram os gols

O Atlético-MG saiu na frente aos 12 minutos de jogo. Pedro Ataíde dividiu com Belucco na área e caiu — o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, ele deslocou o goleiro adversário e abriu o placar para o Galo.

O Guarani buscou o empate com lance mágico no segundo tempo. Aos 27, Léo Porfírio caiu após trombada, o lance seguiu, e a bola bateu nele, que ainda estava caído. O camisa 7 do Bugre se levantou, deu um passe de letra e deixou João Marcelo livre para finalizar cruzado e empatar o jogo em Franca.