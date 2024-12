Paquetá quer Flamengo, mas West Ham pensa em troca por jogador do Botafogo

Investigado por suspeita de manipulação de resultados na Inglaterra, Lucas Paquetá está interessado em voltar ao Flamengo, de acordo com o jornal britânico The Sun. O veículo, porém, noticiou que o West Ham quer usar o brasileiro como moeda de troca pelo atacante Igor Jesus, do Botafogo.

Segundo o jornal, Igor Jesus é um desejo do técnico do West Ham, o alemão Julen Lopetegui. O clube perdeu, em dezembro deste ano, o atacante jamaicano Michail Antonio, que sofreu um acidente de carro e vai precisar de um ano de recuperação. O The Sun, porém, afirma que o interesse de Lopetegui em Igor Jesus é anterior a isso.

A preferência de Paquetá pelo Flamengo é por ser o time onde ele começou a carreira. Ele subiu à equipe profissional em 2016, e ficou no clube carioca até 2018, quando foi vendido ao Milan, da Itália. Ele passou um ano no clube italiano até ir jogar no Lyon, da França, em 2020. No time francês o meia atuou até 2022, quando foi vendido ao West Ham.