CBF define Cruzeiro x Palmeiras com portões fechados para evitar briga entre torcidas

A decisão foi tomada em virtude do conflito entre cruzeirenses e palmeirenses, no dia 27 de outubro. Na ocasião, membros da principal organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, armaram uma emboscada a um ônibus com membros da Máfia Azul, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, no quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias.

Classificação e jogos Brasileirão

Por causa do conflito entre as organizadas, uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas. A CBF, então, achou melhor que os torcedores dos clubes não se encontrassem mais nesta temporada, temendo uma vingança por parte dos cruzeirenses.

O jogo é de suma importância para os dois clubes. Com 70 pontos, o Palmeiras tenta se aproximar do líder Botafogo, com 73. Já o Cruzeiro almeja uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Ele briga por um lugar no G8 com Corinthians e Bahia.