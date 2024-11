Cavaliers e Celtics vencem em casa e esquentam disputa pela ponta da Conferência Leste da NBA

Cleveland Cavaliers e Boston Celtics venceram seus jogos na noite deste domingo e esquentaram a disputa pela liderança da Conferência Leste da NBA. O time de Cleveland faturou a segunda seguida após ter sua série invicta derrubada justamente pelos Celtics na semana passada.

Em casa, os Cavaliers superaram o Toronto Raptors por 122 a 108. O reserva Ty Jerome foi um dos destaques da partida, dividindo o posto de cestinha com Donovan Mitchell, ambos responsáveis por 26 pontos. Jarrett Allen e Evan Mobley alcançaram um "double-double" cada, com 23 pontos e 13 rebotes, e 14 pontos e 11 rebotes, respectivamente.

Pelos Raptors, Scottie Barnes e Gradey Dick foram os principais jogadores em quadra, com 18 pontos cada. Mas não evitaram a 13ª derrota do time de Toronto, um dos piores deste início de temporada regular - o time soma apenas quatro vitórias.

Em situação oposta, os Cavaliers exibem a melhor campanha do campeonato até agora. São incríveis 17 vitórias em 18 jogos. A equipe mais próxima é justamente os Celtics, os responsáveis por encerrar a série invicta do rival. Na noite deste domingo, os atuais campeões confirmaram o favoritismo com um pouco de sofrimento sobre o Minnesota Timberwolves por 107 a 105.

Diante de sua torcida, o time de Boston foi comandado por Jaylen Brown, autor de 29 pontos, e Jayson Tatum, responsável por 26 pontos e oito rebotes. Derrick White contribuiu com 19 pontos e nove rebotes.

Os Timberwolves contou com grande apresentação de Anthony Edwards, autor de 28 pontos, nove rebotes e sete assistências. Julius Randle anotou 23 pontos e Rudy Gobert terminou a noite com um "double-double" de 10 pontos e 20 rebotes. Foi a 18ª derrota consecutiva dos Wolves em Boston - não vencem na cidade desde março de 2005. Os Celtics somam 14 triunfos e três derrotas, enquanto a equipe de Minnesota apresentam o mesmo número de vitórias e revezes: oito.

Em Miami, o Heat contou com performance eficiente de Jimmy Butler, com sua maior pontuação da temporada até agora: 33 pontos. Foram ainda nove rebotes e seis assistências na vitória sobre o Dallas Mavericks por 123 a 118. Pelos atuais vice-campeões da NBA, que tiveram o desfalque de Luka Doncic, Kyrie Irving foi o destaque, com 27 pontos e seis assistências.

O Heat ocupa o quinto lugar da Conferência Leste, com sete vitórias e sete derrotas. Em situação semelhante, os Mavericks figuram na nona colocação do Oeste, com nove triunfos e oito revezes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Boston Celtics 107 x 105 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 115 x 103 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 99 x 125 Los Angeles Clippers

Miami Heat 123 x 118 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 122 x 108 Toronto Raptors

Sacramento Kings 103 x 108 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x New York Knicks

Golden State Warriors x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder