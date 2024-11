Warriors arrasam o Atlanta e lideram no Oeste; Cleveland se reabilita

O Golden State Warriors sofreu bastante nas duas últimas temporadas, amargando série de derrotas e sempre distante dos melhores. A história é bem diferente na atual edição da NBA, na qual vem mostrando a força de seu conjunto e figura na liderança da Conferência Oeste. Nesta quarta-feira, com 1º quarto perfeito e 12 marcadores no jogo, arrasou o Atlanta Hawks com 120 a 97 no Chase Center.

A 11ª vitória em 14 aparições demorou somente 12 minutos para ser construída. Em início de jogo espetacular e aproveitando muito bem os 11 turnovers dos Hawks, o Golden State abriu vantagem que seria decisiva por toda a partida ao fechar com 41 a 22. Somente no 1º quarto, nove jogadores diferentes fizeram pontos. No fim, foram 12 anotadores.

Andrew Wiggins, que sofreu muito com os problemas pessoais na temporada passada, sendo preservado de diversos jogos por Steve Kerr, terminou como cestinha dos Warriors, com 27 pontos. O astro Stephen Curry veio a seguir, com 23 e oito assistências. Com o enorme domínio, o treinador rodou bastante o elenco, usando até o brasileiro Gui Santos.