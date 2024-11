Cleveland Cavaliers bate Nets e chega a 11 vitórias em 11 jogos na NBA

Pela primeira vez na temporada, o Cleveland Cavaliers não conseguiu marcar ao menos 110 pontos em uma partida, mas produziu o suficiente para vencer o Brooklyn Nets por 105 a 100 na noite de sábado. O time de Cleveland se tornou o 12º da história da NBA a iniciar uma temporada com 11 triunfos em 11 partidas.

O recorde de melhor início de temporada na liga pertence ao Golden State Warriors. Em 2015/2016, a equipe de San Francisco venceu seus primeiros 24 jogos. Na disputa do título daquela temporada, os Warriors caíram diante, justamente, dos Cavaliers.

O destaque no 11º triunfo seguido do Cleveland Cavaliers foi Darius Garland, que marcou 8 de seus 20 pontos no quarto período. Os Nets tinham 7 pontos de vantagem (96 a 89) faltando 4min23 para o fim do jogo, mas viram o time da casa marcar 10 pontos seguidos, virar e não deixar mais à frente do placar.