Liverpool vence Aston Villa e abre cinco pontos de vantagem sobre o City no Inglês

Bem armado pelo técnico espanhol Unai Emery, o Aston Villa foi se soltando ao ataque e levou perigo em cabeçada de Bailey.

Mas a coragem do Aston Villa acabou dando espaços para o Liverpool, que, aos 20 minutos, acertou um sensacional contra-ataque. Lançado, Salah carregou a bola até perto da área adversária, sofreu falta, as a bola sobrou para Darwin Núñez, que passou pelo goleiro Emiliano Martínez e abriu o placar.

A desvantagem no placar não diminuiu o entusiasmo do Aston Villa, que seguiu no ataque e quase empatou com Watkins. O problema dos visitantes era segurar os contra-ataques dos anfitriões.

Aos 32, após outro escanteio, Salah, com enorme categoria, dominou a bola e lançou Darwin Núñez. O atacante correu meio campo e na saída de Emiliano Martínez bateu para fora.

Persistente, o Aston Villa foi em busca do empate e só não conseguiu por causa de duas belas defesas do goleiro Kelleher. O Liverpool tentou responder com Darwin Núñez de longe, mas Emiliano Martínez mostrou segurança.

Os times vieram com a mesma intensidade para a etapa final. Rogers quase empatou para o Aston Villa aos 30 segundos, enquanto Darwin Núñez perdeu, de cabeça, o segundo gol do Liverpool.