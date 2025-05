Martínez sente a coxa esquerda e deixa jogo do Corinthians no primeiro tempo

O volante, que chegou ao Corinthians no meio da última temporada, vinha atuando como titular desde a era Ramón Díaz. Neste ano, ele iniciou 16 das 23 partidas que disputou pela equipe, com um gol e uma assistência.

Além de Charles, o Timão conta com outras quatro opções para o setor em seu elenco. São eles: Raniele, Breno Bidon, Maycon e Ryan.

A equipe do Parque São Jorge ocupa o terceiro lugar do Grupo C da Sul-Americana, com quatro pontos, e precisa vencer para seguir na briga por classificação à próxima fase. Já o América de Cali é o segundo colocado da chave, com cinco.