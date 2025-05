Santos bate São Paulo em clássico pela estreia do Paulistão feminino

Nesta terça-feira, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Santos visitou o São Paulo no Canindé e venceu por 2 a 1. Carol Baiana e Ana Alice balançaram as redes para os visitantes, enquanto Robinha descontou para a equipe da casa.

Com a vitória, o Santos chegou aos três pontos, na primeira colocação da competição. Do outro lado, com a derrota, o São Paulo permaneceu sem pontuar, agora na sétima posição da tabela.

O Santos retorna aos gramados na quarta-feira (14/05), às 20h (de Brasília), quando recebe o Corinthians, pela segunda rodada do Paulistão. Na próxima sexta-feira, às 21h, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.