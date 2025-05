Fortaleza amassa na Libertadores com golaços e falha bizarra de goleiro

As equipes voltam a campo pela Libertadores na próxima semana: enquanto o Fortaleza recebe o Bucaramanga na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Colo-Colo enfrenta o Racing na Argentina no dia seguinte, no mesmo horário.

Classificação e jogos Libertadores

Como foi o jogo

O Fortaleza dominou a primeira etapa e, com quatro chances, abriu 3 a 0 sobre o adversário. A equipe brasileira foi efetiva nas poucas oportunidades que criou, conseguindo garantir o confronto ainda nos 45 minutos iniciais de jogo. O Colo-Colo teve mais posse de bola, finalizou com perigo duas vezes, mas viu João Ricardo fazer duas boas defesas.

Na segunda etapa, o Colo-Colo tentou diminuir, mas viu o Fortaleza ampliar o placar e golear no Castelão. Em confronto com poucas dificuldades, a equipe brasileira desenvolveu seu estilo de jogo e criou mais oportunidades do que na primeira etapa, mas já tinha a vitória bem encaminhada e apenas ampliou com um último tento, de Lucero.

Gols e destaques

Breno Lopes abriu o placar! O ponta-esquerda do Fortaleza fez bela jogada pela esquerda, entrou na grande área e afundou as redes do Colo-Colo, aos 25 minutos.