LeBron James e filho jogam juntos pela 1ª vez nos Lakers e fazem história na NBA

Imagem: Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Acostumado a brilhar na NBA, LeBron James entrou para a história do basquete norte-americano na madrugada desta segunda-feira por um motivo incomum. Ele formou dupla com seu filho, Bronny James, no Los Angeles Lakers, numa partida da pré-temporada da NBA, contra o Phoenix Suns.

Pela primeira vez na história da liga americana, pai e filho jogaram juntos ao mesmo tempo no mesmo time. Bronny entrou no jogo contra os Suns no segundo quarto, quando LeBron já estava em quadra. Eles estiveram juntos na partida durante cerca de quatro minutos. A equipe da casa venceu por 118 a 114.

Em preparação para disputar sua 22ª temporada na NBA, o veterano de 39 anos anotou 19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências nos 16 minutos em que esteve em quadra. Seu filho, que acabou de completar 20 anos, obteve dois rebotes, sem marcar pontos, nos 13 minutos em que jogou.