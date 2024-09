Santos aposta na experiência para pressionar Operário-PR e voltar ao topo da Série B

A um ponto do líder e sem problemas de desfalques, o técnico Fábio Carille quer contar com "quilometragem" de seus jogadores mais experientes neste sábado, diante do Operário-PR, às 18h, na Vila Belmiro, para voltar à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra os paranaenses, o treinador santista vai poder contar com a base que empatou com o Novorizontino na última rodada para voltar a vencer na competição. Com 50 pontos, um resultado positivo deixa a equipe no primeiro posto já que o rival de Novo Horizonte só entra em campo na segunda-feira, quando recebe a Ponte Preta.

Além de poder repetir o esquema, os jogadores mais velhos vão ter um papel importante nesta reta final. Carille conta com a experiência desses atletas para deixar o time mais à vontade em campo.