Santos empata com Novorizontino em 'final', não vira líder e mantém tabu

O segundo tempo foi de menos emoções, mas milímetros e trave salvaram o Santos. A etapa final foi mais equilibrada na posse de bola e nas chances claras de gol. O Santos quase não assustou o goleiro Airton, e o Novorizontino se viu perto da vitória nas duas únicas chances que teve, mas milímetros separaram a bola de entrar completamente na meta defendida por Gabriel Brazão, e a trave foi fundamental na outra. O Santos tentou uma pressão nos minutos finais, mas nada que surtisse efeito.

Lances importantes e gols

Pablo Dyego coloca Novorizontino na frente: 1 x 0. Logo no começo do jogo, Waguininho recebeu pela esquerda e cruzou na área. Pablo Dyego se antecipou a Escobar e completou para as redes com a perna esquerda.

Santos responde. O Santos foi ao ataque após o gol sofrido e quase empatou. JP Chermont apareceu na segunda trave após cruzamento de Escobar e testou cruzado, mas a bola passou rente à trave e saiu.

Furada dupla. O Novorizontino quase chegou ao segundo antes mesmo dos 15 minutos. Eduardo cruzou rasteiro na área, mas Rodolfo furou ao tentar chute de primeira. Na sobra, Marlon tentou finalizar, mas furou também e facilitou a defesa de Gabriel Brazão.

Otero, caído, empata para o Santos: 1 x 1. Otero tabelou com Wendel Silva, recebeu dentro da área e escorregou. Mesmo caído, o meio-campista do Peixe finalizou com a perna direita. Airton chegou a tocar na bola, mas viu ela morrer no fundo das redes.