Vitória simples do Bragantino mantém Palmeiras na ponta do Brasileirão

O Palmeiras assegurou a liderança do Campeonato Brasileiro na sétima rodada da competição. O Alviverde corria o risco de perder a ponta para o Red Bull Bragantino, que venceu o Mirassol, por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Mas, os três pontos não foram suficientes para tirar o Verdão do primeiro lugar.

A vitória simples do Bragantino deixou o Massa Bruta com os mesmos 16 pontos do Palmeiras na segunda posição. Contudo, o Verdão segue na frente com vantagem no saldo de gols: 5 do time alviverde, contra quatro do Bragantino.

No domingo equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira assumiu a ponta - antes ocupada pelo Flamengo - depois de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha. Somando-se a isso, o Rubro-Negro perdeu do Cruzeiro, por 2 a 1, e permaneceu com 14 pontos, caindo para o terceiro lugar.