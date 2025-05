Gabriel Veron falta em treino, é multado e tem futuro incerto no Santos

Gabriel Veron faltou em treino, foi multado e tem futuro incerto no Santos.

O que aconteceu

Gabriel Veron faltou no treinamento de sábado (3) e ficou fora da partida contra o Grêmio no domingo como punição. O Santos tentou despistar e falou em "indisposição" do atacante.

Veron foi multado e tem futuro incerto no Peixe. O clube não descarta uma tentativa de devolvê-lo ao Porto (POR). Ele está emprestado até dezembro.