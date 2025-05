CBF pede "apuração rigorosa" de denúncia de racismo em jogo da Série B

Além dele, Allano e o volante Jacy, que testemunhou a favor da vítima, foram conduzidos até a sede da 13ª Subdivisão Policial, em Ponta Grossa.

"A CBF informa que já encaminhou a súmula da partida ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), órgão responsável por conduzir uma apuração rigorosa para assegurar a devida responsabilização dos envolvidos", disse a CBF em nota.

Na súmula, o árbitro da partida relatou a alegação de Allano, mas garantiu que ninguém da arbitragem viu ou ouviu nada. O boliviano, por sua vez, seguiu em campo até ser substituído no intervalo. Dentro de campo, o Operário-PR venceu por 1 a 0. O Fantasma subiu para a 14ª posição, com sete pontos. O América-MG é o 10º colocado, com nove pontos somados.

"Relato que aos 30 min do primeiro tempo, o atleta número 29 da equipe mandante, sr. Allano Brendon de Souza Lima, veio até minha direção, alegando ter sido chamado de "preto c****" pelo atleta Miguel Angel Terceros Acuna, número 07 da equipe visitante. informo que nenhum integrante da equipe de arbitragem no campo de jogo viu e/ou ouviu tal incidente", diz parte da súmula.

O Operário-PR se manifestou após o ocorrido e repudiou o fato. Enquanto o América-MG saiu em defesa do jogador Miguelito. O Coelho afirmou que as acusações feitas pelos jogadores do Operário são "infundadas".

Confira a nota completa da CBF: