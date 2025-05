Neymar treina em dia de folga no Santos e vê Kings League pelo celular

Neymar treinou em dia de folga para o elenco do Santos e assistiu a Kings League pelo celular.

O que aconteceu

O elenco do Santos folgou, mas Neymar foi ao CT Rei Pelé hoje. O camisa 10 continua em recuperação da nova lesão na coxa esquerda e deve voltar a jogar entre o fim de maio e o início de junho.

Neymar tem trabalhado com raras folgas no CT do Santos, onde passa até 11 horas por dia. Quem convive com o craque diz que ele "nunca treinou tanto".