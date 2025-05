Goiás ganha de virada, tira invencibilidade do Avaí e assume a liderança da Série B

O Avaí abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Alef Manga chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro. A defesa do Goiás afastou mal, e a bola sobrou para o jovem JP, que mandou para o fundo das redes.

Mas o time catarinense mal conseguiu comemorar o gol. Três minutos depois, o Goiás surpreendeu e deixou tudo igual em jogada ensaiada de escanteio. Rafael Gava encontrou na entrada da área Pedrinho, que bateu de primeira no contrapé de Igor Bohn.

Seis minutos após o empate, o Esmeraldino virou o marcador. Gava cobrou escanteio, e Bohn afastou de soco. No rebote, Lucas Lovat, ex-Avaí, emendou de primeira no ângulo e marcou um golaço para o Goiás.

A situação do Avaí, que já era complicada, se agravou ainda mais no primeiro minuto do segundo tempo. O lateral esquerdo Mário Sérgio recebeu o segundo amarelo e foi expulso da partida. Com vantagem em campo e no placar, o Goiás manteve o controle do jogo para sair de campo com os três pontos.