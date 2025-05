Flamengo se reapresenta e inicia preparativos para jogo pela Libertadores

O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira, um dia após a derrota de 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão. A equipe do técnico Filipe Luís iniciou a preparação para o duelo contra o Central Córdoba, da Argentina, válido pela Libertadores.

Os jogadores que tiveram maior minutagem no revés diante do Cruzeiro realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais treinaram com Filipe Luís no gramado.

O Rubro-Negro fui surpreendido pelo time argentino no primeiro encontro entre as equipes nesta Libertadores. Em pleno Maracanã, a equipe carioca viu o Central Córdoba vencer por 2 a 1. O treinador flamenguista projetou o novo duelo com os hermanos.