Bragantino bate Mirassol e tira Flamengo da vice-liderança do Brasileiro

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o RB volta aos gramados para enfrentar o Grêmio, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Já o Mirassol tem como próximo compromisso o Corinthians, no mesmo dia e horário, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

O GOL

O gol do RB Bragantino saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Pedro Henrique fez um ótimo lançamento para Isidro Pitta, que, dentro da área, dominou e mandou de canhota no canto inferior esquerdo de Walter.

FICHA TÉCNICA



RB Bragantino 1 x o Mirassol

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)