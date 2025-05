Bragantino engata a quinta, bate Mirassol e cola na liderança do Brasileiro

Cristian, do Mirassol, em ação durante jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão Imagem: Pedro Zacchi/Agência Mirassol

Cleiton aparece com defesa monumental. O ritmo não era empolgante até os 41 minutos, quando o Mirassol escapou pela ponta esquerda e causou perigo. Iury Castilho recebeu e fez o pivô para Negueba, que ajeitou o corpo com liberdade e caprichou no chute — Cleiton se esticou e protagonizou linda defesa.

Pitta decide. O jogo caminhava para o 0 a 0, mas Isidro Pitta marcou. Substituto de Vinicinho, o centroavante recebeu lançamento ainda do campo de defesa, dominou com extrema categoria e, após driblar a marcação com um jogo de corpo, não deu chance de defesa para Walter em chute cruzado: 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1x0 MIRASSOL

Data e horário: 5 de maio, às 19h (de Brasília)

Competição: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartões amarelos: Neto Moura, José Aldo (MIR)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Isidro Pitta (BGT), aos 47 min do 2° tempo

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Laquintana); Vinicinho (Isidro Pitta), Lucas Barbosa (Mosquera) e Sasha. Técnico: Fernando Seabra