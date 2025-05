Goiás vence duelo direto contra o Avaí e assume liderança provisória da Série B

O Goiás é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos de forma provisória. Em jogo único nesta segunda-feira, válido pela sexta rodada, o time goiano não teve vida fácil, mas venceu o Avaí, de virada, por 2 a 1, em um duelo direto pelas primeiras colocações, no estádio da Serrinha, em Goiânia. JP abriu o placar para os visitantes, mas Pedrinho e Lucas Lovat deram a vitória aos mandantes.

Com o resultado, o Goiás embalou a segunda vitória seguida e chegou aos 13 pontos ganhos, na primeira colocação, ultrapassando o Remo, que ficou para trás, com 12. CRB e Vila Nova ainda podem terminar a rodada na liderança. O Avaí, por sua vez, conheceu sua primeira derrota nesta Série B, mas mesmo assim segue dentro do G-4, em terceiro com 11.

Depois dos primeiros instantes bastante equilibrados, todos os três gols do jogo saíram em menos de dez minutos. Aos 20, Alef Manga cruzou rasteiro, Lucas Ribeiro afastou mal e JP aproveitou para colocar o Avaí, em vantagem.