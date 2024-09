Rodrigo Varanda: 'Sou um monstro na bola, mas quero estar com meus filhos'

Rodrigo Varanda ex-jogador Corinthians Imagem: Reprodução: Arquivo Pessoal

Ele se mostrou incomodado com os boatos sobre seu comportamento fora de campo. "Outra coisa que me fez parar é que dizem que faço coisas que não faço, e isso chateia. Eu bebo no meu dia de folga, como a maioria dos jogadores. As pessoas falam que sou louco, mas eu sou o Rodrigo, pai de dois filhos", avisa.

Varanda reconhece que chegou a ter problemas na base do Corinthians, principalmente com horários. "O clube dizia que eu estava bebendo, mas era mentira. Eu simplesmente não colocava o despertador", conta.

Essa fama de "maluco" conviveu um pouco com o jogador em sua trajetória no esporte. "Sempre falaram que eu gostava de balada, de beber. Muitas pessoas acham que sou louco, mas nunca usei drogas. Minha relação com as mães dos meus filhos é boa. Disseram que eu faltava nos treinos no Santa Clara, mas isso é mentira", explica.

Alguns relatos apurados pela reportagem no Clube Desportivo Santa Clara, de Portugal, dão conta que o atleta já apresentava sinais de falta de compromisso, talvez pelo desgaste da vivência no mundo do futebol, mas que a aposentadoria foi uma surpresa, mesmo com o suporte psicológico que o clube oferece

Muitos apostavam que ele teria uma carreira promissora, mas a decisão de parar não vai impactar o futuro dos seus filhos, segundo o próprio Varanda acredita.