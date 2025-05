Ramalho valoriza momento do Corinthians e projeta duelo contra o América de Cali: "Impor nosso jogo"

No primeiro encontro entre as equipes, em solo colombiano, o resultado foi um empate em 1 a 1. O América de Cali abriu o marcador, mas o Corinthians, mesmo com uma escalação alternativa, correu atrás e buscou o empate na reta final do jogo, com gol de Matheuzinho.

André Ramalho, então, analisou o novo confronto contra o adversário da Colômbia e pediu que o Corinthians imponha seu jogo dentro de casa.

"É um time que tem um bom toque de bola. Tem um jogador de muita qualidade, que é o Quintero. Apesar de tudo, conseguimos um bom resultado fora de casa. Temos que rever o que fizemos de bom e o que temos que melhorar para este jogo de volta. Confiamos na nossa qualidade e na tentativa de neutralizar eles para impor nosso jogo e conseguir os três pontos", concluiu o zagueiro.

Corinthians e América de Cali fazem campanhas parecidas na Copa Sul-Americana. O Timão é o terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos, enquanto o time colombiano está na vice-liderança, com cinco. O Huracán, da Argentina, ocupa o topo da chave, com sete pontos.

Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado de cada grupo avança direito às oitavas de final. Os segundos de cada chave disputam um playoff contra os terceiros colocados vindos da Copa Libertadores. Por isso, a vitória nesta terça-feira pode vir a ser fundamental para o Timão.