Ramón cita Corinthians protagonista, mas pede calma após classificação: 'É preciso humildade'

O técnico Ramón Díaz elogiou bastante a atuação do Corinthians após a vitória acachapante sobre o Fortaleza, por 3 a 0, nesta terça-feira. O resultado colocou o time na semifinal da Copa Sul-Americana. Apesar do placar elástico, o treinador citou a força do adversário e admite que vê o time com outra mentalidade.

"Não é fácil jogar contra uma grande equipe como o Fortaleza, que vem de um jogo por 4 a 1. O Corinthians está com outra mentalidade. Sabemos o que queremos, que é chega à final. Estamos passando por um grande momento e queremos aproveitá-lo, subindo no Brasileirão. O mérito é todos os jogadores. Espero que a gente siga dessa maneira", afirmou.

O comandante argentino destacou a qualidade do elenco corintiano e citou a necessidade de o time ser protagonista. Apesar da sequência positiva, com três vitórias consecutivas e oito gols marcados, ele pediu "calma" e lembrou a situação difícil do time no Brasileirão.

"Sabemos que o grupo tem jogadores de alta qualidade, mas tem de ter competência tática. O Corinthians precisa ser protagonista a todo momento. Temos de manter a calma e a humildade para sair da situação no Brasileirão para depois pensar em chegar na final", ponderou.

Destaque na partida desta terça-feira, com participação em dois gols, Yuri Alberto foi elogiado por Ramón. Para o treinador, o crescimento do atacante coincide com mudança de patamar tático da equipe.

"Passamos a jogar com dois atacantes. Creio que a estrutura melhorou e isso ajudou no crescimento do time. Precisamos manter uma estrutura sólida para também ajudar os atacantes do nosso time. Precisamos que todos se envolvam para criar situações que complique qualquer equipe. De agora para frente precisamos saber que são momentos de definição. Todos precisam se sacrificar para estarem bem."

Nos dois jogos com o forte time do Fortaleza, terceiro colocado do Brasileirão, o Corinthians rodou o elenco e conseguiu sair vitorioso tanto em casa quanto fora. O resultado dá moral para o time e torcida, que ainda viu Depay dar uma assistência.

"Podemos mudar taticamente pela qualidade dos nosso jogadores. Temos um bom meio-campo, quatro centrais de alto nível. O Corinthians criou um ambiente de solidariedade e muito competitivo. Ele (Depay) está dando 100%. No momento que pudermos utilizamos, nós vamos porque é um grande jogador. Apesar de toda a trajetória que tem, me surpreende que ainda tenha muita gana", concluiu Ramón.

Agora, o Corinthians aguarda por Racing ou Athletico-PR na semifinal da Sul-Americana. No domingo, o time alvinegro encara o São Paulo, em Brasília, às 16h, em clássico pelo Campeonato Brasileiro.