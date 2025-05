Federação Paulista de Futebol investiga denúncias de sexismo no futebol feminino

(Reuters) - A Federação Paulista de Futebol (FPF) está investigando um incidente de sexismo no Paulista Feminino, depois que a zagueira do Bragantino Stella Terra e a meio-campista do São Paulo Aline Milene disseram que o árbitro Juliano José Alves Rodrigues fez comentários inapropriados durante a partida na quinta-feira.

As atletas relataram que o árbitro fez comentários sexistas durante a partida, e aos 20 minutos do segundo tempo Terra pediu que o jogo fosse interrompido, pouco antes de uma cobrança de falta, levantando os braços.

"Ele se virou para mim e disse: 'Vou te pegar na hora certa'. Eu trouxe a Aline porque ela viu e ouviu tudo. Todo mundo ouviu comentários preconceituosos e machistas, e eu fiz o sinal para mostrar que tal comportamento é inaceitável", disse Terra à TNT Sports após a partida.