Torcedores atingidos por placa no MorumBis permanecem internados após passarem por cirurgias

Dois torcedores do São Paulo que foram atingidos por uma placa de metal que cedeu da arquibancadas do MorumBis, na noite de quarta-feira, durante a partida entre São Paulo e Libertad, continuam internados no Hospital Albert Einstein. Ivan Bezerra da Silva e seu filho Ryan Gabriel Feitosa da Silva passaram por cirurgias no crânio e continuam em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital.

O caso que mais aspira cuidados é de Ivan em decorrência de uma broncoaspiração. "Meu pai, fez um procedimento para limpeza do pulmão porque estava com uma broncoaspiração. O procedimento deu tudo certo, mas ele fará uma endoscopia para confirmar", explicou Alexandre Edward, outro filho de Ivan, que também esteve no estádio para acompanhar a partida, nesta sexta-feira. "Ele ainda está sedado e entubado. Também fez uma tomografia para saber o estado da cabeça, estou aguardando o retorno do exame."

Ryan, por sua vez, também passou por uma cirurgia na cabeça e seu quadro evolui de forma satisfatória. "Meu irmão esta bem. Ele fará uma nova tomografia e, se estiver tudo certo, ele sai da UTI", comentou Alexandre.