Zé Rafael mira reação do Santos no clássico com o Corinthians: 'Começar a virar a chave'

Uma das principais contratações do Santos para a temporada, o volante Zé Rafael estreou pela equipe na última segunda-feira, no empate por 0 a 0 com o Ceará, no Allianz Parque. Apesar do resultado ruim em casa, que contribuiu para deixar o time da Baixada na penúltima posição no Campeonato Brasileiro, o atleta de 31 anos acredita que a mudança de rumo está próxima.

Para Zé Rafael, o clássico com o Corinthians, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pode representar o ponto da virada do Santos na competição, após a equipe acumular uma vitória, dois empates e cinco derrotas nesta reta inicial.

"Estamos nos preparando para fazer do clássico uma grande oportunidade e, quem sabe, começar a virar de chave para buscar o lugar que a gente realmente merece", afirmou Zé Rafael aos canais oficiais do clube. "Nossa equipe tem se preparado muito durante esta semana para aumentar nosso nível e se adequar ao que o professor Xavier quer."