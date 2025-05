WSL: Filipinho avança em bateria equilibrada na estreia em Margaret River

Filipe Toledo segue forte rumo ao tricampeonato mundial da WSL. Campeão em 2022 e 2023, o brasileiro estreou a etapa de Margaret River, na Austrália, com classificação à terceira fase ao lado de Connor O'Leary (Japão) em uma bateria marcada pelo equilíbrio.

O australiano que representa o Japão liderou com 15.50, e Filipinho acabou com 15.10. Imaikalani DeVault (Havaí) tentou se recuperar no minuto final, mas acabou com 14.43 e acabou na repescagem.

Como foi a bateria?

DeVault demorou menos de três minutos para encaixar 5.17 e 6.50 nas ondas pesadas de Margaret River. Seus adversários tentaram, em vão, responder.