Luis Zubeldía estuda mudanças no São Paulo para voltar a vencer no Brasileiro

Do meio para a frente, Zubeldía não tem tantas opções em função dos desfalques. Lucas Moura só deve voltar após a parada do Mundial de Clubes e o retorno de Oscar deve ser gradual para não sobrecarregá-lo depois da lesão. Calleri e o jovem Henrique estão entregues ao departamento médico.

Nesta sexta-feira, enquanto os atletas que iniciaram a partida com o Libertad fizeram uma atividade regenerativa, Zubeldía trabalhou fundamentos técnicos com o restante do elenco, como posse de bola, finalizações e enfrentamento em espaço reduzido. Os jogadores voltarão ao CT da Barra Funda, na manhã deste sábado, para os ajustes finais, horas antes da partida com o Grêmio.