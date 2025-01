Ultimate encaminha luta entre Maurício Ruffy e Bobby Green para o UFC 313

Uma das grandes esperanças do MMA nacional na atualidade, Maurício Ruffy deve voltar ao octógono mais famoso do mundo no dia 8 de março. De acordo com o site 'MMA Mania', o UFC encaminhou o duelo entre o peso-leve (70 kg) brasileiro e o experiente lutador americano Bobby 'King' Green, para o card da edição de número 313, que será sediada em Las Vegas (EUA).

Contratado via 'Contender Series', em 2023, Ruffy estreou no Ultimate em maio do no ano passado, com uma vitória impressionante, por nocaute técnico, contra Jamie Mullarkey, no Rio de Janeiro (RJ). Seis meses depois, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' fez sua segunda apresentação na liga e, novamente, saiu vitorioso, desta vez diante do peruano James Llontop, na decisão unânime dos juízes.

Por outro lado, Green chega para o combate no UFC 313 com o objetivo de dar a volta por cima e espantar a má fase. Nas suas mais recentes apresentações no octógono do Ultimate, o americano sofreu duas derrotas - para Jalin Turner e Paddy Pimblett - e conquistou apenas uma vitória, diante do veterano Jim Miller.