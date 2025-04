Três brasileiros pegam 30 dias de suspensão médica após o UFC Kansas City

O UFC Kansas City, realizado no último sábado (26), resultou em uma série de suspensões médicas para os lutadores, incluindo representantes brasileiros. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (28) pela Comissão Atlética do Missouri e aponta que três atletas do Brasil receberam suspensões de 30 dias. Apenas dois competidores do país escaparam de qualquer restrição: Jaqueline Amorim e Carlos Prates.

Polyana Viana, André Muniz e Michel Pereira terão que cumprir um período mínimo de inatividade antes de serem liberados para voltar ao octógono. A Comissão não divulgou detalhes específicos sobre os motivos das suspensões, que costumam ser aplicadas por precaução, com o objetivo de preservar a integridade física dos atletas.

Esse tipo de sanção médica é comum após grandes eventos de MMA e busca garantir a recuperação completa dos competidores. Vale lembrar que os lutadores podem retornar antes do prazo estipulado, caso recebam liberação médica antecipada.