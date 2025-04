Visual de The Rock impressiona em trailer oficial de filme sobre lenda do UFC; veja

Baseado na história do lutador Mark Kerr, um dos grandes nomes da transição entre Vale Tudo e MMA, o filme 'The Smashing Machine' ganhou seu primeiro trailer oficial (veja abaixo ou clique aqui). Além de matar um pouco a curiosidade dos fãs que aguardam pelo lançamento do longa-metragem, a peça promocional também chamou a atenção devido ao visual do ator Dwayne Johnson, o 'The Rock', escalado como protagonista da obra.

Como já havia ficado registrado em algumas imagens prévias das filmagens, disponibilizadas pela produção do filme, The Rock se dedicou ao máximo para conseguir interpretar Mark Kerr da melhor maneira possível. E nas imagens do trailer oficial de 'The Smashing Machine' é possível confirmar que o veterano ator, de 52 anos, trabalhou duro para apresentar uma ótima forma física, digna de representar o auge atlético do bicampeão do torneio peso-pesado do UFC.

A semelhança de The Rock com o protagonista da história, por sinal, tem impressionado a cada nova imagem divulgada - o que tem servido também para aumentar a expectativa dos fãs pelo lançamento oficial do longa. O filme 'The Smashing Machine' deve estrear nos cinemas norte-americanos no próximo dia 3 de outubro.