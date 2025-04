Georges St-Pierre alerta Aspinall sobre o perigo de se prender à espera por Jon Jones

A 'novela' envolvendo Tom Aspinall e Jon Jones ganhou um novo capítulo, agora com a participação de uma das maiores lendas do MMA. Georges St-Pierre, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) e dos médios (84 kg), além de membro do Hall da Fama do UFC, compartilhou sua visão sobre a situação do atual detentor do cinturão interino dos pesos-pesados e aconselhou o britânico a redirecionar seu foco.

Desde 2023 com o título provisório, Aspinall busca com insistência uma luta de unificação contra o campeão linear da categoria. No entanto, com as negociações travadas e o norte-americano afastado desde sua vitória sobre Stipe Miocic, o confronto segue indefinido - o que tem gerado crescente frustração no inglês e até mesmo em seu pai.

Durante participação no 'The Ariel Helwani Show', St-Pierre abordou o tema com a autoridade de quem já passou por dilemas semelhantes em sua trajetória. Com discurso firme, o canadense ofereceu uma perspectiva inusitada sobre como o atleta britânico deveria lidar com esse momento de incerteza.