Polêmica! Irmã de prodígio do UFC perde luta após ser anunciada como vencedora

Uma grande polêmica movimentou os bastidores da comunidade do MMA neste último final de semana. A protagonista da controversa história foi a mexicana Kenia Rosas, irmã do jovem prodígio do UFC Raul Rosas Jr, que teve uma vitória revertida em derrota mesmo após o anúncio oficial.

Conhecida pelo apelido 'The Aztec Warrior', Kenia entrou em ação pelo 'Fury FC - Challenger Series 13', no Texas (EUA), no último domingo (27). Depois de uma batalha de três rounds contra Mia Grawe, a irmã de Raul Rosas foi declarada vencedora, ainda dentro do cage, na decisão dos juízes.

Porém, alguns minutos depois a Comissão Atlética do Texas, responsável por regular o evento, alegou que um erro havia sido cometido e modificou o resultado final do combate, que passou a ser favorável à lutadora da casa, Mia Grawe. Sendo assim, Kenia Rosas, que deve recorrer da decisão, adicionou uma nova derrota ao seu cartel - para revolta de seus colegas, treinadores e, principalmente, seu irmão, que utilizou as redes sociais para protestar.