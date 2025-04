Pôster do UFC 316 destaca disputas pelos títulos peso-galo masculino e feminino; veja

Por sua vez, a judoca bicampeã olímpica chega para o duelo contra a campeã Julianna Peña sem ter um grande histórico na principal organização de MMA do mundo. Mesmo assim, com apenas duas lutas disputadas no UFC, a ex-estrela da PFL surge como ampla favorita diante da americana de ascendência venezuelana muito por conta da expectativa e do domínio que já demonstrou diante de suas adversárias durante grande parte de sua carreira.

Esquadrão Brasileiro

Como já é de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará em peso em mais um evento numerado do Ultimate. Até o momento, já estão confirmados no card do UFC 316 os seguintes lutadores tupiniquins: Vicente Luque, Johnny Walker, Ariane Lipski e Bruno Bulldog, que terão como adversários, respectivamente, Kevin Holland, Azamat Murzakanov, Wang Cong e Joshua Van.

