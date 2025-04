Khabib Nurmagomedov se oferece para treinar ex-Manchester United

Patrice Evra, ex-lateral da seleção francesa e ídolo do Manchester United, está prestes a estrear no MMA. Aos 43 anos, ele sobe ao cage no dia 23 de maio, em evento da PFL Europe na Accor Arena, em Paris. Levando o novo caminho a sério, o francês manifestou interesse em se preparar com nomes consagrados do esporte - e recebeu uma oferta direta de Khabib Nurmagomedov.

Durante uma conversa recente entre os dois, o estreante deixou claro que não encara a luta como uma ação promocional. Ele afirmou respeitar profundamente a modalidade e demonstrou vontade de aprender com profissionais experientes, citando o ex-campeão dos pesos-leves (70 kg) do UFC como uma de suas maiores referências.

"Eu preciso treinar. Preciso levar isso a sério. Você sabe o quanto respeito você, o esporte, então é por isso que realmente preciso ter uma sessão de treino com você. Porque quero aprender com o melhor", disse o ex-jogador.