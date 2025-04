Treinador de Charles do Bronx critica indefinição de Makhachev e cobra atitude do UFC

A indefinição sobre o futuro de Islam Makhachev na divisão dos pesos-leves (70 kg) do UFC tem gerado desconforto entre os principais nomes da categoria, e para Diego Lima, treinador e empresário de Charles Do Bronx, a organização precisa tomar uma atitude. Com o campeão cogitando subir para disputar o cinturão dos meio-médios (77 kg), o líder da 'Chute Boxe São Paulo' defende que o Ultimate exija que o russo tome uma decisão: defende seu título ou o deixa vago.

Sem entrar no octógono desde janeiro, quando finalizou o brasileiro Renato Moicano em uma luta agendada de última hora, Makhachev ainda não tem novo compromisso marcado. Seu futuro pode depender do resultado do duelo entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, pelo cinturão meio-médio, que acontece no UFC 315. Caso o australiano vença, cresce a possibilidade de o atual campeão dos leves subir de categoria para desafiá-lo - cenário que, segundo Lima, não pode deixar os rivais da divisão até 70 kg estagnados.

"Se o Makhachev subir? Então ele perde o cinturão. É igual ao Topuria. Acho que o UFC vai pedir para escolher. Se ele disser 'vou lutar' , então tem que criar um interino. Não dá pra travar uma divisão inteira. Particularmente, acho um absurdo segurar uma categoria", disse Lima ao site MMA Fighting.