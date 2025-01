Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, em Las Vegas

Insatisfeito com o que considerou um desrespeito por parte de Magomed, o striker paulista chegou a falar em público que faria de tudo para dificultar o caminho do russo até o cinturão. Apesar da rixa existente entre os dois, o combate foi confirmado pela alta cúpula do UFC. Especialista na trocação, Poatan terá contra Ankalaev um teste de fogo, já que o desafiante ao título é um wrestler, tendo seu carro-chefe na luta agarrada.

Subida aos pesos-pesados adiada

Após conquistar o cinturão dos pesos-médios (84 kg) e agora dominar a divisão dos meio-pesados, Poatan alimentou os fãs com a possibilidade de migrar para os pesos-pesados, em busca do que seria um tricampeonato inédito na história do UFC. Mas apesar dos rumores e da vontade do brasileiro, o projeto foi, ao menos por ora, adiado com o anúncio do combate contra Ankalaev. Número 1 do ranking, o russo é visto como o último grande desafio a ser superado por Alex, que já venceu boa parte dos atletas mais condecorados com 93 kg.

Caso tenha o braço novamente erguido contra Ankalaev, Poatan pode ter o caminho livre para tentar o terceiro cinturão na empresa. Na categoria de cima, a tendência, apesar de ainda não oficial, é que Jon Jones, campeão linear, e Tom Aspinall, campeão interino, se enfrentem em meados de 2025. Desta forma, o brasileiro poderia vislumbrar uma disputa contra o vencedor deste hipotético duelo.