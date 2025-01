Tsarukyan fica de fora e Renato Moicano herda disputa de título no UFC 311; entenda

Recompensa

Ainda que por conta de circunstâncias externas, o 'title shot' para Renato Moicano chega como uma espécie de recompensa para a trajetória recente do brasileiro, que venceu seis de suas últimas sete lutas - cinco delas pela via rápida. O destaque do brasileiro, atual 10º colocado no ranking peso-leve, também é notado fora do octógono, com o aumento significativo de sua popularidade entre os fãs nos últimos tempos.

Merab vs Umar confirmado

Já o 'co-main event' segue o mesmo, sem nenhuma surpresa. Protagonistas da segunda luta em importância do card do UFC 311, Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov cumpriram com o esperado nesta sexta-feira e confirmaram a disputa pelo título dos galos (61 kg). Primeiro a subir na balança, o campeão georgiano marcou 60,7 kg. Já o desafiante russo pesou cerca de 500 gramas acima do rival.

Esquadrão Brasileiro

Além de Moicano, os outros quatro representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o UFC 311 também cumpriram com suas obrigações na pesagem. Raoni Barcelos subiu na balança com 61,4 kg e confirmou sua luta contra o promissor Payton Talbott, que registrou a mesma marca do carioca.