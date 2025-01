Globo renova com a WSL para transmissão do Mundial de surfe até 2028

Estamos muito felizes em renovar a parceria com a WSL e garantir que o público possa seguir acompanhando a modalidade que vem, a cada ano, conquistando mais fãs no Brasil. É um esporte que tem atletas brasileiros como expoentes, tanto no masculino quanto no feminino, e ficamos muito orgulhosos em fazer parte desse movimento, fomentando e seguindo ao lado dos atletas e do esporte

Eduardo Gabbay, Diretor de Canais Esportivos da Globo

A temporada 2025 da WSL começará no próximo dia 27 de janeiro, em Pipeline, no Havaí. Além de Tatiana Weston-Webb, no feminino, o Brasil terá, no masculino, Filipe Toledo, Italo Ferreira, João Chianca, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Miguel Pupo, Edgard Groggia e Deivid Silva.

Já Gabriel Medina está fora da temporada. Ele precisou passar por uma cirurgia no começo deste ano, após lesionar o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.